مراد وهبة: ميولي يسارية والجميع اندهش من توجهي.. فيديو

قال الكاتب والمفكر مراد وهبة، إن الدكتوراة الخاصة به كانت عن فيلسوف فرنسي عدو الشيوعية الأول، مضيفا: "أنا ميولي يسارية والجميع اندهش من توجهي".



وتابع مراد وهبة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "أنا قارئ نهم وكنت أقرأ 13 ساعة يوميا في الصيف و8 ساعات يوميا في فصل الشتاء".



وأردف مراد وهبة: "ما زلت أقرأ إلى الآن وأنا متفرغ بشكل كامل للقراءة، وأقرأ كتب عن صراع الحضارات وتعدد الذكاء الإصطناعي والدين في العالم الفضائي".



وأكمل مراد وهبة: "نشرت مقالا لي في الأهرام بعنوان الإرهاب في عالم مغاير، وهناك إرهاب في كل مكان في العالم ولا يرتبط بدين واحد فقط ويرجع الإرهاب إلى الأصولية ولا أصولية دون إرهاب".

