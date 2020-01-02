مراد وهبة: ميولي يسارية والجميع اندهش من توجهي.. فيديو

قال الكاتب والمفكر مراد وهبة، إن الدكتوراة الخاصة به كانت عن فيلسوف فرنسي عدو الشيوعية الأول، مضيفا: "أنا ميولي يسارية والجميع اندهش من توجهي".
وتابع مراد وهبة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "أنا قارئ نهم وكنت أقرأ 13 ساعة يوميا في الصيف و8 ساعات يوميا في فصل الشتاء".
وأردف مراد وهبة: "ما زلت أقرأ إلى الآن وأنا متفرغ بشكل كامل للقراءة، وأقرأ كتب عن صراع الحضارات وتعدد الذكاء الإصطناعي والدين في العالم الفضائي".
وأكمل مراد وهبة: "نشرت مقالا لي في الأهرام بعنوان الإرهاب في عالم مغاير، وهناك إرهاب في كل مكان في العالم ولا يرتبط بدين واحد فقط ويرجع الإرهاب إلى الأصولية ولا أصولية دون إرهاب".
وتابع مراد وهبة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "أنا قارئ نهم وكنت أقرأ 13 ساعة يوميا في الصيف و8 ساعات يوميا في فصل الشتاء".
وأردف مراد وهبة: "ما زلت أقرأ إلى الآن وأنا متفرغ بشكل كامل للقراءة، وأقرأ كتب عن صراع الحضارات وتعدد الذكاء الإصطناعي والدين في العالم الفضائي".
وأكمل مراد وهبة: "نشرت مقالا لي في الأهرام بعنوان الإرهاب في عالم مغاير، وهناك إرهاب في كل مكان في العالم ولا يرتبط بدين واحد فقط ويرجع الإرهاب إلى الأصولية ولا أصولية دون إرهاب".