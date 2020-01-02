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توك شو

مراد وهبة: ميولي يسارية والجميع اندهش من توجهي.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:13 م
مراد وهبة
مراد وهبة
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هاني حسين
قال الكاتب والمفكر مراد وهبة، إن الدكتوراة الخاصة به كانت عن فيلسوف فرنسي عدو الشيوعية الأول، مضيفا: "أنا ميولي يسارية والجميع اندهش من توجهي".

وتابع مراد وهبة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "أنا قارئ نهم وكنت أقرأ 13 ساعة يوميا في الصيف و8 ساعات يوميا في فصل الشتاء".

وأردف مراد وهبة: "ما زلت أقرأ إلى الآن وأنا متفرغ بشكل كامل للقراءة، وأقرأ كتب عن صراع الحضارات وتعدد الذكاء الإصطناعي والدين في العالم الفضائي".

وأكمل مراد وهبة: "نشرت مقالا لي في الأهرام بعنوان الإرهاب في عالم مغاير، وهناك إرهاب في كل مكان في العالم ولا يرتبط بدين واحد فقط ويرجع الإرهاب إلى الأصولية ولا أصولية دون إرهاب".
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