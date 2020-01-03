عاتبه على التحرش بزوجة صديقه.. حبس المتهم بقتل عامل في الجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس خفير قتل عامل عاتبه على معاكسة زوجة صديقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



كما قررت النيابة تحويل التهمة من شروع في قتل لتهمة القتل بعد وفاة الخفير الذي كان مصابا.



وكان خفير أنهى حياة عامل عاتبه على معاكسة زوجة صديقه حيث انهال عليه طعنا بسلاح أبيض وتم نقله إلي المستشفي حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.



تلقى اللواء طارق مرزوق إشارة من مستشفى قصر العيني بوفاة عامل ٤٠ سنة متأثرا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



وأفادت تحريات اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة من خلال مناقشة صديق القتيل عامل جمع قمامة ٤٤ سنة وزوجة صديقه عاملة جمع قمامة ٢٨ سنة أفادا أنهم يوم 24 من شهر ديسمبر الماضي قام خفير حارس مواد بناء بمعاكسة السيدة جامعة القمامة وحاول التحرش بها فاستغاثت بزوجها الذي تشاجر معه.



وأضافت التحريات أن القتيل تدخل لمناصرة صديقه وعاتب الخفير علي معاكسة الزوجة والتحرش بها فأخرج سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات اخترقت أحدها الرقبة فتم نقله إلي مستشفي قصر العيني وتلقي العلاج طوال الفترة الماضية حتي فارق الحياة متأثرا بإصاباته.



وألقت قوة أمنية القبض علي الخفير المتهم وضبطت سلاح الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.