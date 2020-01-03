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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب سقط من السادس بعد ضبطه في شقة حبيبته بالجيزة

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب سقط من الطابق السادس فى الجيزة.

تلقى قسم الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بوفاة شاب إثر سقوطه من علو بعقار، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الاننقال لمسرح الواقعة، تبين من فحص رجال المباحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن الجثة لطالب ٢٢ سنة مصاب بكسور متفرقة بالجسم وبه كدمات بالوجه.

تبين من الفحص أنه سقط من شقة بالطابق السادس ملك سباك، وأشارت تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة أن المتوفي تربطه علاقة عاطفية بربة منزل ١٩ سنة وكان متواجدا برفقتها وشقيقتها ١٦ سنة لتناول العشاء إلا أن والدها حضر برفقة ٢ من أصدقائه وقام الأب بضبطه والتعدي عليه بالضرب واحتجزه بإحدى الغرف لحين حضور ذويه.

وحاول الهرب من الشباك وصولا إلى السطح ولكن الأب تناهى إلى سمعه محاولته للهروب وأمسكه من قدمه خارج الشباك محاولا سحبة للداخل إلا أن المتوفي اختل توازنه وسقط أرضا وتوفي في الحال.

بسؤال أصدقاء الأب وابنتيه أيدوا اعترافات الأب وما أشارت إليه التحريات.
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