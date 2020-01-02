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مراد وهبة: تكفير القائمين على تجديد الخطاب الديني والتأويل ممنوع.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:22 م
مراد وهبة
مراد وهبة
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هاني حسين
قال الفيلسوف والمفكر مراد وهبة، إن إعمال العقل في النص الديني مسألة أساسية في التجديد الديني.

وأضاف وهبة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "ابن رشد أكد أن النص الديني له معنى ظاهر للجماهير والباطن للنخبة والراسخين في العلم، وعلى النخبة أن يعملوا العقل في النص الديني والتأويل".

وتابع: "لا تكفير مع التأويل وعند التأويل نخرج عن الإجماع وممنوع تكفير من يقوم بالتأويل والتجديد الديني ولا يتم حكم الدين بالأصولية".

وأكمل: "يجب توفير تيار علماني وعلى النخبة تطهير العملانية من الجراثيم".

وتابع مراد وهبة: "ما زلت أقرأ إلى الآن وأنا متفرغ بشكل كامل للقراءة، وأقرأ كتب عن صراع الحضارات وتعدد الذكاء الإصطناعي والدين في العالم الفضائي".

وأكمل: "نشرت مقالا لي في الأهرام بعنوان الإرهاب في عالم مغاير، وهناك إرهاب في كل مكان في العالم ولا يرتبط بدين واحد فقط ويرجع الإرهاب إلى الأصولية ولا أصولية دون إرهاب".
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