إحالة 59 عاملا للتحقيق لتركهم العمل في الأوقات الرسمية بالمنوفية

أمر المهندس رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف بإحالة 35 من العاملين بمدرستى الشهيد جادو و24 من العاملين بمدرسة الجديدة بنين بمدينة منوف بمحافظة المنوفية للتحقيق، وذلك لتركهم العمل ولعدم انضباطهم بأوقات العمل الرسمية. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم على المدارس بالمدينة .



وأكد النقيدي فى بيان له على ضرورة انضباط العاملين بجميع المصالح الخدمية لأهالى مركز منوف والقرى التابعة له وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.



وشدد على استمرار وتكثيف المتابعة وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبى طلباتهم واحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمة بجميع المصالح الحكومية .



وأضاف أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز سواء كان طبيبا أو مدرسا أو مهندسا أو فنيا أو موظفا وكل يعمل بالجهاز التنفيذى حتى يحدث الانضباط وتأدية الخدمة الجيده للمواطنين.