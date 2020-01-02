انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

تواجه سيدة أمريكية في الثالثة والأربعين من عمرها اتهامًا بـ"إساءة معاملة الحيوانات"، إثر قيامها بإغراق كلبها الأليف في حوض الاستحمام بمنزلها، بسبب نباحه المستمر، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وألقت السلطات القبض على هذه السيدة "مارجريت كينسيلا"، وهي من ولاية "فلوريدا"، على خلفية الواقعة المذكورة التي حدثت في منزلها بمدينة "برادنتون".



وكشف التقرير عن تفاصيل ما حدث، موضحًا أن عامل صيانة كان يقوم بإصلاح جهاز التكييف في منزل "كينسيلا" انتبه إلى قيامها باصطحاب كلبها الأليف إلى داخل المرحاض ثم سمع صراخًا فيما بعد؛ وفتح باب المرحاض في أعقاب ذلك، وأخبر الضباط أنه وجد الكلب ميتًا في حوض الاستحمام، ومن ثم ركض إلى الداخل وأخرجه من المياه.



واعترفت "كينسيلا" بأنها أغرقت الكلب عن عمد، وادعت أنها كانت تشعر بالإحباط بسبب نباحه المستمر، ذلك بالإضافة إلى أنه عضها.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه السيدة كانت قد أمضت عامًا صعبًا عقب وفاة زوجها ووالدها، ومن الواضح أنها صبت جام غضبها على حيوانها الأليف.