هندسة حلوان تنظم رحلة تثقيفية للطلاب للأقصر وأسوان خلال إجازة نصف العام

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات المصرية، بدأت الجامعات بالإعلان للرحلات الترفيهية للطلاب لزيارة الأماكن العالمية والسياحية بمصر.



وقد أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان عن الرحلة العلمية لمدينة الأقصر وأسوان والتى تبدأ يوم ٢١/٢/٢٠٢٠، مشيرا إلى أن الهدف من الرحلة زيارة معبد الكرنك والأقصر ووادى الملوك ومعبد حتشبسوت هابو وبعض المعالم السياحية بأسوان منها مدينة ارمنت والسد العالى ومعبد فيلة، وذلك دعما للسياحة الداخلية بمصر وتثقيف طلاب الجامعات



وأوضح اتحاد الطلاب أن شروط الاشتراك بالرحلة :



- إيصال المصروفات الكلية

- صورة بطاقة الرقم القومى

- سداد اشتراك الرحلة ١٢٠٠ج بالفيزا في خزينة الكلية.