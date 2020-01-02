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مراد وهبة: كوكب الأرض يشتعل بسبب الصراع بين الأصولية والعلمانية.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:37 م
مراد وهبة
مراد وهبة
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هاني حسين
قال الفيلسوف والمفكر مراد وهبة، إن كوكب الأرض يشتعل بسبب الصراع بين الأصولية والعلمانية ويجب أن تكون النخب كوكبية وليست محلية.

وأضاف وهبة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أزمة في النخب الكوكبية في كافة أنحاء العالم.

وتابع: "هناك أصولية يهودية وإسلامية تمنع التفاوض لحل القضية الفلسطينية".

ولفت مراد وهبة: "لا تكفير مع التأويل وعند التأويل نخرج عن الإجماع وممنوع تكفير من يقوم بالتأويل والتجديد الديني ولا يتم حكم الدين بالأصولية.

وقال: "ما زلت أقرأ إلى الآن وأنا متفرغ بشكل كامل للقراءة، وأقرأ كتبا عن صراع الحضارات وتعدد الذكاء الاصطناعي والدين في العالم الفضائي".

وأكمل مراد وهبة: "نشرت مقالا لي في الأهرام بعنوان الإرهاب في عالم مغاير، وهناك إرهاب في كل مكان في العالم ولا يرتبط بدين واحد فقط ويرجع الإرهاب إلى الأصولية ولا أصولية بدون إرهاب.
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