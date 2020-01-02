سمير فرج: ليبيا أمن قومى لمصر كما أكد السيسي.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، تعليقا على تفويض البرلمان التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إن الاتفاق الأمني وترسيم الحدود الأول الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة السراج، اتفاقا باطلا.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه ليس من حق فايز السراج أن يوقع على اتفاقية مع دولة أخرى دون موافقة البرلمان الليبي، مؤكدًا أن ما حدث خطأ قانوني.



وأشار إلى أنه ليس من حق فايز السراج، أن يستدعى قوات عسكرية داخل دولته، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا عندما قال إن ليبيا أمن قومي لمصر.



ونوه إلى أن أردوغان سيرسل قوات مرتزقة إلى ليبيا، ولن يغامر بقواته، مؤكدًا أن هذا الأمر يضر المنطقة بالكامل، وأن ليبيا ستكون مكانًا للإرهاب.