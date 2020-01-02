الفئران والثعابين تهاجم المركز القومي للترجمة | وبرلمانية تستغيث

قالت النائبة جليلة عثمان، إن العمال في المركز القومي للترجمة، وجدوا فئرانا وثعابين داخل مخزن المركز ، مشيرة الي انهم وجدوا بيض ثعابين كثيرة مما يدل على انتشار الثعابين بالمكان.



واستنكرت خلال حلقة اليوم من برنامج « كل يوم»، والذي تقدمه « بسمة وهبة»، أن يكون مخزن المركز التابع لوزارة الثقافة بهذه الحال، موضحة أنها تقدمت بطلب احاطة في البرلمان وتم رش المركز بواسطة شركة متخصصة.



وأوضحت النائبة أن انتشار الفئران والثعابين يرجع الي ان المكان تم هدم سوره منذ عام 2012 ولم يتم بناء سور حتى اليوم، مطالبا بضرورة صيانة المكان بالكامل والقضاء على الحشرات به لما يحتويه من وثائق هامة.



واشارت أن المركز يطل على النيل ويوجد عدد من المباني المجاورة تلقى مخلفاتها بالقرب منه مما ساعد في تواجد الثعابين.