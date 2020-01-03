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محافظات

الأكبر في العالم .. حكاية متحف الفن الإسلامي منذ عهد الخديوي إسماعيل

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:01 ص
متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي قديما
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عبد العزيز جمال


ضمن كنوز القاهرة التراثية و يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم ، انه متحف الفن الإسلامي بالقاهرة الذي يضم مقتنيات متنوعة من عدة دول.

تراث الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس ، يتجسد في هذا المتحف العاريق الكائن بوسط القاهرة.

فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية بدأت في عصر الخديوي “إسماعيل” سنة 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق سنة 1880، عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله.

وكانت بداية مولد المتحف في عام 1882 بعد أن وصل عدد التحف الأثرية التى تم جمعها 111 تحفة، وتم بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي" تحت إدارة فرانتزباشا الذي ترك الخدمة سنة 1892.

المتحف الحالي رأي النور في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني تحديدا في 28 ديسمبر 1903، وفي عام 1951 حصل على اسمه "متحف الفن الإسلامي".
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