مراد وهبة: النخبة لم تقف مع دعوة تجديد الخطاب الديني.. فيديو

قال الفيلسوف والمفكر مراد وهبة، إن النخبة لم تقف مع دعوة تجديد الخطاب الديني.



وأضاف وهبة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النخبة متحالفة مع الأصولية متأثرة بالفكر الأصولي، وعاجزة عن الدخول في معركة تجديد الخطاب الديني.



وتابع:" تجديد الخطاب الديني حتمية حضارية وعلى الآخرين الالتزام بالمسئولية ويكون لديهم الوعي بالحتمية الحضارية ".



وأكمل مراد وهبة:" على النخبة تأدية وظيفتها التاريخية لحماية الدولة المصرية من التفكك الذي نشهده في بعض دول المنطقة".



ولفت :" إعلام - ثقافة - تعليم وزارات مسؤولة عن إنقاذ الحضارة لأنها وزارات متلاحمة مع الجماهير"، مضيفا:" كليات التربية في مصر 28 كلية تخرج 200 ألف إخواني سنويا وهناك مشاكل كثيرة في التعليم المحكوم بالإخوان ".