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مراد وهبة: النخبة لم تقف مع دعوة تجديد الخطاب الديني.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:21 م
مراد وهبة
مراد وهبة
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هاني حسين
قال الفيلسوف والمفكر مراد وهبة، إن النخبة لم تقف مع دعوة تجديد الخطاب الديني.

وأضاف وهبة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النخبة متحالفة مع الأصولية متأثرة بالفكر الأصولي، وعاجزة عن الدخول في معركة تجديد الخطاب الديني.

وتابع:" تجديد الخطاب الديني حتمية حضارية وعلى الآخرين الالتزام بالمسئولية ويكون لديهم الوعي بالحتمية الحضارية ".

وأكمل مراد وهبة:" على النخبة تأدية وظيفتها التاريخية لحماية الدولة المصرية من التفكك الذي نشهده في بعض دول المنطقة".

ولفت :" إعلام - ثقافة - تعليم وزارات مسؤولة عن إنقاذ الحضارة لأنها وزارات متلاحمة مع الجماهير"، مضيفا:" كليات التربية في مصر 28 كلية تخرج 200 ألف إخواني سنويا وهناك مشاكل كثيرة في التعليم المحكوم بالإخوان ".
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