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فن

على متن مركب.. ريهام حجاج بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

الخميس 02/يناير/2020 - 10:36 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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محمد بدران
شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها .

تألقت ريهام حجاج فى الصورة بإطلالة صيفية، حيث ظهرت على متن مركب وهى ترتدى بنطلونا ونسقت معه بادى أسود.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد أن انفصل الأخير عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكان آخر أعمالها مسلسل " كارمن" الذي عرض خارج الماراثون الرمضانى ولاقى نجاحًا كبيرًا، بطولة الفنان محمد الكيلاني وولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان.
على متن مركب.. ريهام حجاج بإطلالة صيفية تخطف الأنظار
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