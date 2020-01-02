سلة الأهلي رجال يفوز على سموحة في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.



وأقيمت المباراة بالإسكندرية وقدم خلالها الفريقان عرضًا قويًّا، ونجح الأهلي في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٨٤-٨١، ليستعيد نغمة الانتصارات بعد أن تعثر أمام سبورتنج في الجولة الماضية.



وشهدت المباراة غياب إبراهيم الجمال بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بشرخ في أحد أصابع اليد اليسرى.



