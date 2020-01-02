AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلة الأهلي رجال يفوز على سموحة في دوري السوبر

الخميس 02/يناير/2020 - 10:32 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وأقيمت المباراة بالإسكندرية وقدم خلالها الفريقان عرضًا قويًّا، ونجح الأهلي في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٨٤-٨١، ليستعيد نغمة الانتصارات بعد أن تعثر أمام سبورتنج في الجولة الماضية.

وشهدت المباراة غياب إبراهيم الجمال بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بشرخ في أحد أصابع اليد اليسرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي 18 سنة يفوز على طلائع الجيش بدوري مرتبط السلة

رجال سلة الأهلي يفوز على طلائع الجيش بدوري المرتبط

ناشئات الأهلي يفوز على سبورتنج في مرتبط السلة

ناشئات الأهلي يفوز على سبورتنج في مرتبط السلة

الزمالك يتفوق على الأهلي 9-5 في دوري اليد للمحترفين

الزمالك يهزم الأهلي في كرة اليد 22-20 في دوري المحترفين

ترشيحاتنا

النواب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل الخارجي في ليبيا

الراقصة جوهرة تخطف انظار متابعيها .. شاهد

سبب غيابه.. تطور جديد فى أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

بعد طرده من بيراميدز.. الإسماعيلي يتوصل لاتفاق نهائى مع ديسابر

غائبان عن الزمالك في المباراة القادمة في الدوري

مدرب أسوان يوضح سبب الخسارة أمام الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

بعد تخلي والدها عنها.. طفلة تعيش في مكب نفايات.. تفاصيل مؤلمة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر