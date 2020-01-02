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اقتصاد

2.888 تريليون جنيه حجم ودائع العملة المحلية في البنوك بنهاية نوفمبر

الخميس 02/يناير/2020 - 10:11 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن ودائع العملة المحلية بالبنوك المصري ارتفعت لنحو 2.888 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.853 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة 35.76 مليار جنيه بنمو 1.2%.

وسجلت الودائع الجارية 457.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 451.74 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع غير الجارية بنحو 29.5 مليار جنيه لتسجل 2.431 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.401 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن ودائع القطاع العائلي سجلت نحو 2.437 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.405 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة قدرها 32.5 مليار جنيه لتقود نمو القطاع خلال نوفمبر.

وسجلت ودائع القطاع العام زيادة إلى 63.87 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 63.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بارتفاع قدره نحو 3.7 مليار جنيه.

وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 387.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 384.58 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

في ذات السياق، سجلت الودائع الدولارية بالبنوك المصرية انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 41.02 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 41.454 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بهبوط قدره 434 مليون دولار.

وكانت الودائع الدولارية قد سجلت انخفاضا قدره 735 مليون دولار، لتسجل 41.454 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 42.189 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وكشف عن تسجيل الودائع الدولارية الجارية نحو 7.895 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 7.98 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 33.124 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 33.472 مليار دولار أكتوبر.
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