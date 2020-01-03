انتبه قبل شراء هذه المنتجات.. تعرف على اسم المادة الحافظة المسببة للأمراض

تعد المواد الحافظة من أكثر الأشياء التي تعرضنا للخطر، وتعرض أولادنا إلى المشاكل الصحية ولذلك يجب ان نتوخي الحذر قبل شراء منتجات الطعام المختلفة



وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس قطاع سلامة الغذاء أول المواد الحافظة التي لها أضرار عديدة وغير متوقعة هي ثاني اكسيد الكبريت.



وتقول رئيس قطاع سلامة الغذاء عن ثاني اكسيد الكبريت وهو " يستخدم غالبا في حفظ الفواكه المجففة مثل الزبيب ، المشمش المجفف ، التين المجفف ، البيض المجفف ، الجيلاتين ، والحلويات التي تستخدم فيها الفواكه المجففة، مؤكدة أن ثاني أكسيد الكبريت يستخدم في هذه الفواكه ليكسبها اللون البراق الفاتح واللامع ، وتحظر أغلب الدول ستعماله في اللحوم لأنه يجعل اللحم يحتفظ بلونه دون تغير ويخفي علامات الفساد وتحلل اللحوم .



☆ أضرار ثاني أكسيد الكبريت :



-إفساد تركيب فيتامين B

- الحساسية

- اضطراب الجهاز الهضمي

وبعد استعراض أضرار هذه المادة الحافظة ان الغذاء الذي يتم حفظه بتلك المادة لا يناسب الأطفال ، وعند ظهور علامات للحساسية أو اضطراب الهضم في الكبار ينبغي التوقف عن استخدام تلك المواد التي يتم حفظها به واستبدالها ببدائل طازجة طبيعية .