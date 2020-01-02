الجزائر تكشف حقيقة وفاة الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي

نفت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المبعوث الأممي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.



ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، أكد الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي الشريف، عدم صحة الأنباء التي تفيد بوفاة وزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي.



وأضاف الشريف أن ما نقل عنه مجرد شائعة مغرضة، متسائلًا عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا التوقيت.



وأكد أن رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد العزيز جراد لا يملك حسابا باسمه على "تويتر"، وأنه لم ينشر أي معلومة تخص وفاة الإبراهيمي، لافتا إلى أن وزير الخارجية صبري بوقادوم "اتصل اليوم الخميس بالأخضر الإبراهيمي، واطمأن عن صحته، وهو بخير".