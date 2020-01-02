AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر تكشف حقيقة وفاة الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي

الخميس 02/يناير/2020 - 10:17 م
الدبلوماسي الأخضر
الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي
Advertisements
شيماء مصطفى
نفت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المبعوث الأممي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.

ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، أكد الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي الشريف، عدم صحة الأنباء التي تفيد بوفاة وزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي.

وأضاف الشريف أن ما نقل عنه مجرد شائعة مغرضة، متسائلًا عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا التوقيت.

وأكد أن رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد العزيز جراد لا يملك حسابا باسمه على "تويتر"، وأنه لم ينشر أي معلومة تخص وفاة الإبراهيمي، لافتا إلى أن وزير الخارجية صبري بوقادوم "اتصل اليوم الخميس بالأخضر الإبراهيمي، واطمأن عن صحته، وهو بخير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الجزائري يعين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء

رئيس الوزراء الجزائري المكلف: يجب العمل معا لتجاوز التحديات

السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الجزائري الجديد عبدالعزيز جراد

أستاذ جامعي وعمل مع بوتفليقة.. من هو رئيس الوزراء الجزائري الجديد؟

وزير الخارجية الجزائري: مبادرات لحل الأزمة الليبية سلميا خلال أيام

تليفزيون الجزائر: تعيين حكومة جديدة في البلاد

ترشيحاتنا

توافق تام .. مصر تجري اتصالات بأمريكا والسعودية والإمارات واليونان وقبرص بشأن ليبيا

التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

الزمالك يجدد عقد أحمد عيد لمدة ثلاثة مواسم

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

عاجل| شئون عربية البرلمان تطالب بتشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية

ضبط 7 متهمين في التحرش الجماعى بـ فتاة المنصورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

بعد تخلي والدها عنها.. طفلة تعيش في مكب نفايات.. تفاصيل مؤلمة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر