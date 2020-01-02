الجمعية المصرية للخلايا غير الطبيعية تدشن حملة للتوعية بسرطان عنق الرحم

تعقد الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية غدا الجمعة، مؤتمرا يحضره أكثر من ١٢٠ طبيب نساء وتوليد بأحد فنادق القاهرة ، وذلك للاستعداد لاطلاق حملة توعية بسرطان عنق الرحم لجميع سيدات مصر.



كما تهدف حملة التوعية إلى نشر المعرفة بخطورة سرطان عنق الرحم الذي يهدد حياة الكثيرات من النساء، والذي لاقت برامج الكشف المبكر له في كل أنحاء العالم نتائج مهمة.



ومن المقرر ان تنطلق الحملة من خلال ثلاث مراحل لتشمل محافظات مصر كلها بالتعاون مع أطباء من كافة المحافظات للتوعية بخطورة السرطان وفيروس الورم الحليمي، المؤدي المباشر له.



قال الدكتور محمد العزب ، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية، إن الحملة تهدف للتوعية بمرض لا يوجد وعي كافي في المجتمع عنه، كما أكد أن الخطوة الأساسية كانت توفير دكتور في كل مكان في مصر حتى يصبح الأمر سهلًا على جميع السيدات.

