وفقا لتوقعات صدى البلد.. أسعار هيونداي مصر hyundai تتراجع مع بداية 2020

أعلنت شركة غبور وكيل سيارات هيونداي في مصر عن تخفيض جديد في أسعار سياراته في السوق المحلي المصري وتشمل موديلات هيونداي النترا hyundai elantra hd موديل 2020 والتي انخفضت أسعارها كالتالي، وفقا لتوقعات صدى البلد من قبل:





هيونداي النترا hyundai elantra hd اول فئة من 246.900 ألف إلى 239.900 ألف جنيه





هيونداي النترا hyundai elantra hd ثاني فئة من 253.900 ألف الي 246.900 ألف جنيه





هيونداي النترا hyundai elantra hd ثالث فئة بسعر 252.900 ألف جنيه





هيونداي النترا hyundai elantra hd رابع فئة من 264.900 الي 259.900 ألف جنيه





هيونداي النترا hyundai elantra hd خامس فئة من 274.900 الي 267.900 ألف جنيه.









تخفيض 7000 جنيه في النترا hyundai elantra ad





كما انخفضت أسعار النترا hyundai elantra ad في السوق المحلي 2020 كذلك كالتالي :





النترا hyundai elantra ad أول فئة انخفضت من 306.900 الي 299.900 ألف





النترا hyundai elantra ad ثاني فئة انخفضت من 316.900 الي 309.900 ألف جنيه





النترا hyundai elantra ad ثالث فئة انخفضت من 336.900 الي 331.900 ألف جنيه





النترا hyundai elantra ad رابع فئة انخفضت من 351.900 الي 344.900 ألف جنيه





النترا hyundai elantra ad خامس فئة انخفضت من 371.900 الي 364.900 ألف جنيه





النترا hyundai elantra ad سادس فئة انخفضت من 389.900 الي 382.900 ألف جنيه





النترا hyundai elantra ad سابع فئة انخفضت من 439.900 الي 432.900 ألف جنيه.









تخفيض 5000 جنيه في أكسنت بمصر





كما انخفضت أسعار hyundai accent 2020 كالتالي :





hyundai accent hci أول فئة من 265 الي 260 ألف





hyundai accent hci ثاني فئة من 278 الي 273 ألف





hyundai accent hci ثالثة فئة انخفضت من 288 إلى 283 ألفا





hyundai accent hci رابع فئة انخفضت من 318 إلى 313 ألفا



