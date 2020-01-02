أخبار النادي الأهلي اليوم .. قيد محمود كهربا بعد وصول بطاقته الدولية.. تأمين صفقات الصيف

انتظم شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الحراس الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.تصدرت هنا جودة، لاعبة التنس بالنادي الأهلي تحت 15 سنة بنات التصنيف الدولي للعبة كأول مصرية عربية افريقية تصل لهذا الإنجاز بعد المشاركات القوية في البطولات الدولية والأفريقية .أجري الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بسعد سمير مدافع الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة وتر أكيلس أمس.نجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تأمين صفقات فترة الانتقالات الصيفية مبكرًا قبل أن تنهي ملف المهاجم الأفريقي الجديد لـ يناير الجاري.