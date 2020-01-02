أخبار النادي الأهلي اليوم .. قيد محمود كهربا بعد وصول بطاقته الدولية.. تأمين صفقات الصيف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، 2 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
الأهلى يقيد محمود كهربا بعد وصول بطاقته الدولية
وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي تمهيدا لقيده في قائمة الفريق المحلية.
عاجل | انفراجة كبيرة فى أزمة قيد كهربا مع الأهلى
أصبح قيد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادى الأهلى فى قائمة فريقه قاب قوسين أو أدنى خلال الساعات القليلة المقبلة.
شريف إكرامي ينتظم في تدريبات الأهلي
انتظم شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الحراس الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
لتكون أول مصرية وعربية.. هنا جودة معجزة تنس طاولة الأهلي تتصدر التصنيف العالمي
تصدرت هنا جودة، لاعبة التنس بالنادي الأهلي تحت 15 سنة بنات التصنيف الدولي للعبة كأول مصرية عربية افريقية تصل لهذا الإنجاز بعد المشاركات القوية في البطولات الدولية والأفريقية .
طبيب الأهلي يطمئن على سعد سمير بعد جراحة أكيلس
أجري الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بسعد سمير مدافع الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة وتر أكيلس أمس.
الأهلي يؤمن صفقات الصيف مبكرًا وبكار وجوميز الغلابة في الصدارة
نجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تأمين صفقات فترة الانتقالات الصيفية مبكرًا قبل أن تنهي ملف المهاجم الأفريقي الجديد لـ يناير الجاري.
الأهلى يقيد محمود كهربا بعد وصول بطاقته الدولية
وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي تمهيدا لقيده في قائمة الفريق المحلية.
عاجل | انفراجة كبيرة فى أزمة قيد كهربا مع الأهلى
أصبح قيد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادى الأهلى فى قائمة فريقه قاب قوسين أو أدنى خلال الساعات القليلة المقبلة.
شريف إكرامي ينتظم في تدريبات الأهلي
انتظم شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الحراس الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
لتكون أول مصرية وعربية.. هنا جودة معجزة تنس طاولة الأهلي تتصدر التصنيف العالمي
تصدرت هنا جودة، لاعبة التنس بالنادي الأهلي تحت 15 سنة بنات التصنيف الدولي للعبة كأول مصرية عربية افريقية تصل لهذا الإنجاز بعد المشاركات القوية في البطولات الدولية والأفريقية .
طبيب الأهلي يطمئن على سعد سمير بعد جراحة أكيلس
أجري الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بسعد سمير مدافع الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة وتر أكيلس أمس.
الأهلي يؤمن صفقات الصيف مبكرًا وبكار وجوميز الغلابة في الصدارة
نجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تأمين صفقات فترة الانتقالات الصيفية مبكرًا قبل أن تنهي ملف المهاجم الأفريقي الجديد لـ يناير الجاري.