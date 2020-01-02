أباظة: أردوغان لم يرسل جنديا واحدا للدفاع عن فلسطين

انتقد النائب احمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، موافقة البرلمان التركى على ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واصفا تلك الخطوة بالمستفزة التى ستدفع تركيا ثمنها غاليا.



وقال فؤاد اباظة، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه لم يشاهد اى موقف من جانب الحكومة التركية، لنصرة الفلسطينيين، ولم يصرح من قبل انه سيرسل اى جندى لنصرة الشعب الفلسطينى بل على العكس كان اردوغان من اوائل المساندين للكيان الصهيونى.



وأشار إلى أن حديث أردوغان، عن الدفاع عن الأراضى الليبية، ما هى الاشعارات رنانة لا تمت بالواقع بصلة ولكن كل هدفه هو عودة الخلافة العثمانية، حتى لو كان ذلك على جثة الشعب الليبيى مؤكدا ان مصر تنظر للقضية بأنها عربية عرببة ولن تقبل بأى تدخلات عثمانية.



وأكد ان التدخل التركى فى ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.



يأتى ذلك بعد أن صوت البرلمان التركي، اليوم الخميس، بأن البرلمان التركي وافق على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.



وجاء تصويت المشرعين على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". بحسب وصف وسائل الإعلام التركية.



وتنص المذكرة على أن تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.



كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.



وكانت تركيا، وقعت على اتفاقية أواخر نوفمبر 2019 بشأن تعاون عسكري مع ليبيا وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.