وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين

أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع جنديين في عمليات شمال العراق، خلال اشتباكات مع مسلحين بالمنطقة.



وقال البيان الصادر عن الوزارة: "كجزء من العمليات الجارية في منطقة عمليات Pawe-3، قُتل اثنان من الجنود في اشتباك مع إرهابيين شمال العراق اليوم الخميس".



وأضاف: "أنه عقب ذلك تم إطلاق النار على مكان تواجد المسلحين، وحلقت طائرات الهليكوبتر".



يذكر أن القوات التركية تجري عمليات عسكرية في كل من الشمال السوري والشمال العراقي، ضمن العملية العسكرية التي تقوم بها أنقرة بالمنطقة، والتي رفضها المجتمع الدولي.



ومع استمرار الاعتداءات التركية المستمرة، وافق اليوم البرلمان التركي على إرسال قوات إلى الأراضي الليبية، وفق مذكرة التفاهم بين حكومة السراج وأردوغان.