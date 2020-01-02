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رياضة

مدرب أسوان يوضح سبب الخسارة أمام الزمالك

الخميس 02/يناير/2020 - 10:30 م
مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
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عمرو ابوبكر
كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان أن غياب التوفيق سبب الخسارة أمام الزمالك في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأوضح أن اللاعبين قدموا المطلوب منهم قبل طرد طارق حامد من الزمالك.

وأكمل حديثه أن فريقه أهدر الفرص التي سنحت لهم للتسجيل، وشدد على أن هناك فارقا في الخبرات بين لاعبي الزمالك وبين لاعبي فريقه، وأضاف أنه حاول بعد الطرد الدفع بمهاجم إضافي للهجوم ولكن فريقه لم يستغل الفرص.

وأوضح أن إصابة أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري مهاجمي الفريق أثرت على فريقه ولكنه حاول استغلال العناصر المتاحة لتقديم عرض قوي في المباراة أمام الزمالك إلا أن فارق الخبرات حسم المباراة للزمالك.

وأضاف أن تقدمه باستقالة بعد المباراة السابقة قبل أن يتراجع عن القرار كان يتوقع أن يكون عاملا إيجابيا للاعبين في مباراة الزمالك وتحفيزهم، وأشار إلى أنه سيواصل مشواره مع أسوان لنهاية الموسم إلا إذا كان للإدارة رأي أخر.

رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد أسوان عند 7 نقاط يحتل المركز السابع عشر.
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