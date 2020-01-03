تعرف على فوائد تناول جزرة يوميا

يعتبر الجزر هو أحد الأطعمة المفيدة التي يتجاهلها الكثير، بالرغم من منافعها الصحية وقدم المعالج بالطب البديل والاعشاب محسن النادي فوائد تناول الجزر يوميا>



الجزر غني بالفيتامينات فهو يعتبر مصدر جيد لـ:



البوتاسيوم: الذي يساهم في الحد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وكذلك في قوة العظام.



مجموعه فيتامينات B: هي ضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم، بما في ذلك الفولات (حمض الفوليك ) الذي يساعد على منع حدوث العيوب الخلقية في الجهاز العصبي لدى الجنين ويساعد في التقليل من مستويات الهوموسيستئين في الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



البيتا - كاروتين: يساعد في تقليل خطر الاصابة بالسرطان ويستخدم أيضا كمادة أساسية لإنتاج فيتامين A، الضروري للرؤية، للحفاظ على وظائف الجهاز المناعي، للنمو السليم، للحفاظ على صحة الجلد والحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.



فيتامين C: هو مضاد فعال للاكسدة. يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، السرطان، وربما أيضا إعتام عدسة العين ومضاعفات مرض السكري .



فيتامين K: ضروري لعلاج تخثر الدم ويساهم في تقوية العظام.



فيتامين E: مضاد قوي للأكسدة ويساعد على منع امراض القلب وعملية الشيخوخة، عمل الجهاز المناعي السليم، الوقاية من السرطان وصحة الجلد.



الألياف الغذائية: تساهم في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وتبطئ من امتصاص المواد من الطعام مثل السكر والكوليسترول.

