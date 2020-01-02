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رياضة

الاتحاد السكندري يخاطب الجبلاية لعقد اجتماع لرؤساء أندية الممتاز

الخميس 02/يناير/2020 - 10:45 م
محمد مصيلحى
محمد مصيلحى
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نور عادل
أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خطابًا رسميًا لمجلس إدارة اللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مُتَضَمِنا معاناة جميع الأندية بالمسابقة من ملف التحكيم المصرى هذا الموسم وبصفة خاصة نادى الاتحاد السكندرى الذى تعرض للعديد من الأخطاء التحكيمية في معظم مبارياته.

وطالب رئيس نادى الاتحاد السكندرى بضرورة عقد اجتماع طارئ وعاجل لرؤساء أندية الممتاز لمناقشة واقتراح الحلول العملية للنهوض ورفع كفاءة هذا العنصر الهام في منظومة كرة القدم المصرية ، و كذلك أيضًا مناقشة تقنين ووضع تصور واضح وصريح لأعداد الجماهير المصرح لها بدخول المباريات هذا الموسم ، تعلمه جميع الأندية المشاركة في المسابقة ولا يتم فيه التمييز بين الأندية لدخول الجماهير.
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