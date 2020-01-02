أخبار نادي الزمالك اليوم.. الفوز على أسوان في الدوري .. والإدارة تطلب حكاما أجانب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم،الخميس ، 2 - 1 - 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.طالب مجلس إدارة الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور.نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.أعلن نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الكونغولي كريس موجالو لمدة موسمين قادمين لتدعيم صفوف الفريق في مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه ينتظر ما سوف يفعله رئيس نادى الزمالك فى قناة الزمالك حيث أنني لدى ملاحظات على أداء المستشار مرتضى منصور فى الاعلام وعندما يكون لديه قناة فهناك خطورة من طريقة تعامله مع المنافسين.