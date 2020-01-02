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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم.. الفوز على أسوان في الدوري .. والإدارة تطلب حكاما أجانب

الخميس 02/يناير/2020 - 10:37 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم،الخميس ، 2 - 1 - 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:

عاجل | الزمالك يهزم أسوان بهدفي مصطفى محمد وزيزو.. فيديو

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

الزمالك يطالب باستقدام حكام أجانب لمبارياته في الدوري

طالب مجلس إدارة الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور.

الزمالك يجدد عقد أحمد عيد لمدة ثلاثة مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

زيسكو الزامبى يدعم صفوفه بصفقة قوية قبل لقاء الزمالك بدوري الأبطال

أعلن نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الكونغولي كريس موجالو لمدة موسمين قادمين لتدعيم صفوف الفريق في مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه ينتظر ما سوف يفعله رئيس نادى الزمالك فى قناة الزمالك حيث أنني لدى ملاحظات على أداء المستشار مرتضى منصور فى الاعلام وعندما يكون لديه قناة فهناك خطورة من طريقة تعامله مع المنافسين.
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