مؤشر البورصة يسجل ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك مكاسب، بلغت نحو 2ر6 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 7ر706 مليار جنيه، مقابل 5ر700 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 9ر0%.



وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الصادر ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 11ر0 في المائة ليسجل مستوى 54ر13899 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 32ر1 في المائة ليبلغ مستوى 63ر536 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 52ر0 في المائة ليبلغ مستوى 07ر1399 نقطة.

