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رياضة

أول تعليق من كارتيرون عقب فوز الزمالك على أسوان في الدوري

الخميس 02/يناير/2020 - 10:36 م
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو ابوبكر
قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك "حصلنا على ثلاث نقاط هامة بعد غياب الانتصارات في الثلاث مباريات الماضية رغم تقديم أداء جيد ولكن غاب التوفيق جعل نوعا من الإحباط لدى اللاعبين ولكن قدمنا اداء جيدا اليوم وحققنا ثلاث نقاط من أجل استكمال المنافسة".

وأضاف الفرنسي خلال مؤتمر صحفي باستاد السلام، : لا يوجد بديل جاهز في ذهني اليوم خاصة بعد تأكد غياب الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد للإيقاف ولكن سوف نعمل على تجهيز البدائل.

وقال:" شاهدنا اليوم تطور على المستوى الهجومي عن المباريات الماضية أحرزنا هدفين وألغى هدف ثالث ولكن أهدرنا ركلة جزاء.

وتابع كارتيرون:لدينا أقل من ثلاثة ايام من اجل مواجهة طنطا وسوف ادرس اليوم التشكيل الملائم للمباراة المقبلة في ظل ضغط المباريات.

وأضاف:"اشاهد مباريات الناشئين باستمرار ولم أتردد في مشاركة احمد عيد هلال مباراة اليوم و اشكره على مجهوده فهو ناشئ واعد وله مستقبل.
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