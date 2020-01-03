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اقتصاد

400 مليون جنيه تراجعا بتداولات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 6ر5 مليار جنيه من خلال تداول657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 18ر39 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 82ر60% خلال أسبوع.

وأظهر التقرير ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ،حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 11ر0 في المائة ليسجل مستوى 54ر13899 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 32ر1 في المائة ليبلغ مستوى 63ر536 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 52ر0 في المائة ليبلغ مستوى 07ر1399 نقطة.
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