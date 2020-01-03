13.5 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 18ر39 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي فيما استحوذت السندات على نحو 82ر60% خلال أسبوع، حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.



وأوضح التقرير، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر75% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 2ر17% والعرب على 4ر7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب، سجلت صافي شراء بقيمة 5ر13 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2ر24 مليون جنيه.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8ر66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 5ر24% وسجل العرب 7ر8%.