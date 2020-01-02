السيطرة على حريق محدود بتكييف غرفة العمليات بمستشفى بني سويف الجامعي

نشب حريق محدود في تكييف غرفة عمليات المستشفى الجامعي ببني سويف، منذ قليل.



ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف تحت إشراف اللواء زكريا صالح مدير الأمن بسيارة اطفاء إلى مكان الحريق.



وقال مصدر طبي داخل المستشفى ان العاملين تمكنوا من اخماد حريق محدود على التكييف من الخارج بواسطة اسطوانات بودرة الإطفاء، دون حدوث خسائر أو إصابات.