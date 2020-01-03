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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-1-2019

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:50 ص
سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية
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محمد صبيح
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة 3 يناير 2020، استقرارًا تامًا أمام الجنيه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.

سعر اليورو

بينما سجل سعر اليورو اليوم، شراءً 17.96 جنيه، وبيعا 18.07 جنيه.


سعر الجنيه الاسترليني

أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، فقد سجل شراءً 21.10 جنيه، وبيعا 21.23 جنيه.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، شراءً 16.55 جنيه، وبيعا 16.65 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراءً 14.74جنيه، وبيعا 14.82 جنيه .
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