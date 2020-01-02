محمد رمضان يحصد 3.3 مليون مشاهدة بكليب رايحين نسهر

حقق الفنان محمد رمضان، 3 ملايين و300 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرح الكليب على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 1 يناير الجاري.



وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على موقع الفيديوهات يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب يوم الأربعاء 1 يناير.



من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد رمضان لمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير.



وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.