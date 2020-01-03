فتاوى تشغل الأذهان .. الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع لمن تئول .. حكم الزواج من زوجة الأب بعد الطلاق .. وداعية: كل الخلق سيُسألون في نفس اللحظة يوم القيامة

فتاوى تشغل الأذهان

الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع .. لمن تئول .. للرجل أم المرأة؟

حكم الزواج من زوجة الأب بعد الطلاق

داعية: كل الخلق سيُسألون في نفس اللحظة يوم القيامة

حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود







الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.



وأجابت دار الإفتاء، بأن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.



وأشار إلى أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.



حكم الزواج من زوجة الأب بعد الطلاق ؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول صاحبه "تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل آخر فطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟.



وأجاب الدكتور علي جمعة، أنه لا يجوز لابن الرجل الأول أن يزوجها، فبمجرد كتب الكتاب حرمت على آبائه وأبنائه، فهذه السيدة صارت زوجة الأب فالله يقول في كتابه العزيز "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".



وأشار إلى أن النكاح يطلق في اللغة على العقد والوطء، وكتب الكتاب يكفي في الزواج، فلو عقد على المرأة وتوفي صارت المرأة أرملة له حتى لو لم يدخل بها، وهذا يعني أنه يجب عليها العدة وتستحق الميراث ويقوم الموت مقام الدخول.



وعلى العكس من ذلك، فلا يجوز للأب أن يتزوج من زوجة الابن التي طلقها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل.



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سيحاسب العباد كلهم فى وقت واحد وفى نفس اللحظة، لافتا إلى أن كل واحد سيتصور أن الله يحاسبه هو فقط دون باقى الخلق.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الله سيحاسب دون ترجمان كل فرد بلغته، ومن يسأل كيف يسأل الناس فى وقت واحد، هذه إرادة الله مثلما يرزقهم فى وقت واحد".



وأشار إلى أن الجميع سيحاسب في نفس الوقت يوم القيامة، فيقول الله للعبد : ألم تفعل كذا في يوم كذا، فيرد العبد: نعم بالله، فيقول الله: ومن رآك؟ فيقول العبد: الله، فيقول الله، وماذا فعلت معك؟ فيرد العبد: سترتني ياالله ولم تفضحني، فيقول ياعبدي: كما سترتها عليك في الدنيا لا يسترها عليك اليوم غيري، خذوه إلى الجنة.



قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأصل في السجود للصلاة أن تكون على سبعة أعضاء منها جبهة الرأس، مشيرًا إلى أن الأصل أن السجود يكون على الجبهة دون حائل بينها وبين الأرض.



وأضاف«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على سؤال: ما حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود ؟ أنه يجوز ذلك إذا كان هناك جزء من الجبهة غير مغطى بحيث يلمس هذا الجزء الأرض دون حائل.

