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تعليم

ننشر إجراءات عقد لجان خاصة لطلاب الثانوية العامة المصابين بالسرطان

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:37 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياســــمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيسمح لطلاب الثانوية العامة الذين يعانون من الأمراض السرطانية ، والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بآداء الامتحانات بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج .

وشددت وزارة التربية والتعليم ، أنه لإتاحة هذا الاجراء لأي طالب مريض سرطان لابد من اتباع الاجراءات التالية :

يتقدم ولي أمر الطالب بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية ، يفيد بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للإمتحانات ، وويتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها ، وكذلك الحالة الصحية له والتاكد من أحقية آداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه لابد من تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها الطالب أيام الامتحان لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو آدائه للإمتحان داخل المستشفى.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرّر أن يبدأ الطلاب المنتظمون في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 إلكترونيًا اعتبارًا من يوم السبت 4 يناير 2020.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على أنه من المقرر أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية اعتبارًا من الأحد 2 فبراير 2020 ، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.
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