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حوادث

جمارك أرقين تحبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:00 ص
تهريب كمية من الأدوية
تهريب كمية من الأدوية
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أ ش أ
أحبطت جمارك منفذ أرقين محاولتي تهريب كمية من الأدوية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح امس الخميس - إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من الخرطوم، وبتفتيش أمتعتها الشخصية تبين وجود 55 علبة و1400 قرص دواء أنواع مختلفة.

وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في راكب مسافر إلى الخرطوم، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 408 علب أدوية.

وأشار إلى أن أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان قرر تحرير محضري ضبط جمركي.
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