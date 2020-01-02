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أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة تشيد بمعدلات التنفيذ بوحدات الصحة في الأقصر

الخميس 02/يناير/2020 - 11:50 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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عبد الصمد ماهر
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدات طب الأسرة " الشيخ موسي، والزناقطة، والحبيل"، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحدات، مؤكدة ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال مجاهد إن الوزيرة تفقدت وحدة صحة الشيخ موسي، والتي تخدم حوالي 24800 مواطن، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الإلكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار وإطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة الزناقطة، والتى تخدم حوالي 23700 مواطن، ووجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الوجهات وتنسيق الموقع العام للوحدة، بما يتناسب مع المنظومة الجديدة، مشددة على مراعاة كافة معايير هيئة الاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، و التى تخدم حوالي 23500 مواطن، مشددة على سرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمني المحدد، بالتزامن مع توفير القوي البشرية للوحدة وتوريد التجهيزات الطبية وغير الطبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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