خصصت لـ غلي الأعداء.. بوابة الفتوح أنشأها جوهر الصقلي وشهدت على الفتوحات..صور



كغيرها من بوبات القاهرة التاريخية التي تحمل أصول التاريخ بين جدرانها ، بوابة الفتوح إحدى بوابات العاصمة التي أنشأها جوهر الصقلي مؤسس مدينة القاهرة وباني الجامع الأزهر.



أنشأت البوابة في العهد الفاطمي ، وتم تجديدها في عهد بدر الدين الجمالي عام 1087م ، أمير الجيوش ووزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله.



بوابة الفتوح لا تختلف كثيرا عن نظيرتها زويلة ، فهي تضم أبراج دائرية الشكل وجميلة التزيين ، كما أنها مزينة بأسهم وفتحات لسكب السوائل المغلية على الأعداء المعتدين.



ومع تجديد سور القاهرة عام 1087م ، تم إنشاء بابي النصر والفتوح في موضعيهما الحاليين وربطهما بسور يوصل بينهما بطرق وسراديب على ظهر السور وفي جوفه.



ويتكون الباب الواحد من برجين مستديرين يتوسطهما المدخل وفي جانبي البرجين طاقتان كبيرتان تدور حول فتحتيهما حلية مكونة من أسطوانات صغيرة.



وعن سبب التسمية للوابة ، ترجع إلى أن الجيوش كانت تخرج منها أثناء سيرها للفتوحات ، ثم تعود وتدخل القاهرة وهي منتصرة من باب النصر.