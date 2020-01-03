السبت .. فنون جميلة حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول

أعلنت جامعة حلوان بعد انتهاء الفصل الدراسى الاول عن موعد بدء الامتحانات بجميع كليات الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس و الليسانس.



وأوضحت إدارة الجامعة أن امتحانات كلية الفنون الجميلة يوم السبت الموافق 4 يناير 2020 وتنتهى الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2020.



وانه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.





