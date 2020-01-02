تامر أمين يتقمص دور بابا نويل ويوزع هدايا على الجمهور.. شاهد

قدم الإعلامي تامر أمين حلقة خاصة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تقمص تامر أمين شخصية بابا نويل ووزع الهدايا على الجمهور.



وقال تامر أمين خلال برنامج «ىخر النهار» المذاع على قناة «النهار» : «أقدم لكم حلقة جديدة في العام الجديد، والنهاردة بتقمص دور بابا نويل».



وتابع : «بابا نويل عودنا دايما في بداية كل عام جديدـ يجي بالكيس المحمل بالهدايا، واليوم جأت لكم بفقرات لرسم البسمة والضحكة وادخال السعادة على الجمهور».



وقدم الإعلامي تامر أمين حلقة خاصة واستثنائية باستضافته لعدد من الفنانين والمطربين بعيدا عن الشكل التقليدي.



واستضاف تامر أمين المونولوجست حمادة جو والمطربة رايا ابراهيم والمطرب أحمد حمادة وآيه مروان وسعد الصغير.

