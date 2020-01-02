وزير الشباب الكويتي يؤكد دور مصر الكبير في محاربة الإرهاب بالمنطقة

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، دور مصر السباق والكبير في محاربة الإرهاب بالمنطقة.



وأشاد الجبري - في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، قبيل مغادرته الكويت متوجها إلى القاهرة، لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي (المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الارهاب) - بالجهود والترتيبات التي تقوم بها مصر لتنظيم هذا المؤتمر الدولي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري.



وأكد الجبري، ضرورة تكاتف جميع دول العالم والتعاون فيما بينها لمحاربة الشبكات الإرهابية، مؤكدا أن الإرهاب يناقض العديد من المبادئ الأساسية والأهداف التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني.



وأشار إلى أن الاعمال الإرهابية لها أثر عميق ومدمر على مستوى المجتمعات والأفراد، مشددا على ضرورة تكاتف وتعاون جميع الدول لدحر ومحاربة الإرهاب الدولي، الذي يعد أحد أخطر تهديد للسلام والأمن الدوليين.