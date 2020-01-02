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حماية المنافسة : إلزام أوبر بعدم زيادة التعريفة في وقت الذروة عن 2.5%

الخميس 02/يناير/2020 - 11:37 م
اوبر
اوبر
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كشف الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، عن ضمانات وحقوق الركاب و"الكباتن" بعد صفقة استحواذ شركة "أوبر" على "كريم"، موضحًا أن الجهاز وضع عدة ضوابط لحماية أي شركات تريد دخول السوق ومنافسة "أوبر".

وأضاف "نبيل" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن "أوبر" لا تستطيع رفع قيمة التعريفة بنسبة أعلى من التي كانت متاحة قبل الاندماج مع "كريم".

- "أوبر" و"كريم" قامتا بـ250 مليون رحلة خلال 3 سنوات

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع شرطًا بألا تزيد التعريفة لشركة "أوبر" وقت الذروة على نسبة الـ2.5%، كاشفًا عن أن شركتي "أوبر" و"كريم" قامتا بحوالي 250 مليون رحلة على مدار الـ3 سنوات الماضية.
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