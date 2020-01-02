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برلمان

وكيل دفاع النواب: البرلمان في خندق واحد خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

الخميس 02/يناير/2020 - 11:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
قال النائب أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلي ليبيا يمثل تصعيدا خطيرا ويهدد الاستقرار في المنطقة ويؤكد على إجرام أردوغان ومخططاته الإرهابية.

وأضاف أشرف جمال، أن البرلمان في خندق واحد مع القيادة السياسية في الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية مقدرات الشعب المصري وحماية الأمن القومي المصري، مؤكدا الثقة الكاملة في تحركات الرئيس السيسي في دعم الاستقرار في المنطقة والثقة الكاملة في الإجراءات والخطوات التي يتخذها.

وطالب "جمال"، المجتمع الدولي ممثلًا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدورهم وتحمل مسئوليتهم والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى في المنطقة.

وتابع أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الاجرامية ولديها من الإمكانات والآليات التي تدافع عن أمنها القومى وستتخذ الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات الإجرامية.
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