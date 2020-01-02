أهم الأخبار.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي.. النواب ينتفض بشأن ليبيا.. وبشرى سارة للمصريين ثاني أيام 2020.. وفاة الإعلامية نجوى قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مجلس الأمن القومي يؤكد حرص مصر للاتفاق بشأن ملء سد النهضة
اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
النواب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل الخارجي في ليبيا
أعرب مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.
الحكومة تزف خبرين سارين للمصريين ثاني أيام 2020
أعلن مسئولون حكوميون عن أخبار سارة تمس المواطن المصري اليوم الخميس، بشأن منظومة الدعم التمويني وقرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن تظلمات التموين 2019 وقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الـ 3 شهور الأولى من 2019.
وفاة الإعلامية نجوى قاسم
أصيب الجمهور والوسط الإعلامي اليوم، الخميس، بصدمة بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات.
وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعيها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة.
ادعولى .. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة
وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة مؤثرة إلى كل متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط أنباء عن سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع إلى عملية جراحية.
عاجل | انفراجة كبيرة فى أزمة قيد كهربا مع الأهلى
أصبح قيد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادى الأهلى فى قائمة فريقه قاب قوسين أو أدنى خلال الساعات القليلة المقبلة.
التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء المقبل لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.
مجلس الأمن القومي يؤكد حرص مصر للاتفاق بشأن ملء سد النهضة
اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
النواب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل الخارجي في ليبيا
أعرب مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.
الحكومة تزف خبرين سارين للمصريين ثاني أيام 2020
أعلن مسئولون حكوميون عن أخبار سارة تمس المواطن المصري اليوم الخميس، بشأن منظومة الدعم التمويني وقرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن تظلمات التموين 2019 وقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الـ 3 شهور الأولى من 2019.
وفاة الإعلامية نجوى قاسم
أصيب الجمهور والوسط الإعلامي اليوم، الخميس، بصدمة بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات.
وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعيها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة.
ادعولى .. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة
وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة مؤثرة إلى كل متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط أنباء عن سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع إلى عملية جراحية.
عاجل | انفراجة كبيرة فى أزمة قيد كهربا مع الأهلى
أصبح قيد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادى الأهلى فى قائمة فريقه قاب قوسين أو أدنى خلال الساعات القليلة المقبلة.
التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء المقبل لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.