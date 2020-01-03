الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه

قال المهندس حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط إنه تم الانتهاء من رصف طريق قرية مسارة - ديروط.



وأكد محمدين أن الطريق يخدم عدة قرى هامه في نطاق المدينة هي المندرة والقصر وقلانش ونزلة بلال ومزينة وكوم بوها ومسارة وصولا للطريق المؤدي لمركز ومدينة القوصية بطول ٣.٥ كيلو متر بتكلفة ٧ ملايين جنيه.



وأشار صلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لقرية مسارة بأن الطريق ضمن الخطة الموحدة للعام المالي 2019-2020 .



وأكد أن الطريق يخدم ويربط جميع قري الوحدة المحلية بمسارة ويبلغ عدد سكان ذلك القري ما يزيد عن 75 ألف نسمة وذلك تدعيما للبنية التحتية في الوحدة المحلية.