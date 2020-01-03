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محافظات

الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:08 ص
الانتهاء من رصف طريق
الانتهاء من رصف طريق مسارة-ديروط بتكلفة ٧ مليون جنيه
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صدى البلد
قال المهندس حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط إنه تم الانتهاء من رصف طريق قرية مسارة - ديروط.

وأكد محمدين أن الطريق يخدم عدة قرى هامه في نطاق المدينة هي المندرة والقصر وقلانش ونزلة بلال ومزينة وكوم بوها ومسارة وصولا للطريق المؤدي لمركز ومدينة القوصية بطول ٣.٥ كيلو متر بتكلفة ٧ ملايين جنيه.

وأشار صلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لقرية مسارة بأن الطريق ضمن الخطة الموحدة للعام المالي 2019-2020 .

وأكد أن الطريق يخدم ويربط جميع قري الوحدة المحلية بمسارة ويبلغ عدد سكان ذلك القري ما يزيد عن 75 ألف نسمة وذلك تدعيما للبنية التحتية في الوحدة المحلية.
الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه
الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه
الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه
الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه
الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه
الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه
الانتهاء من رصف طريق مسارة - ديروط بتكلفة 7 ملايين جنيه
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