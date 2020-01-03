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برلمان

الإصلاح والنهضة يدعو للاصطفاف الوطني لمواجهة الإسلام السياسي إقليميا

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:07 ص
البرلمان التركي
البرلمان التركي
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حسن رضوان
أدان المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

ويرى حزب الإصلاح والنهضة إن مصر الآن على موعد جديد لمواجهة مشروع الإسلام السياسي، والذي سبق وأن أسقطته الجماهير المصرية في ٣٠ يونيو، ولكن المواجهة الحالية ليست على مستوى الساحة الداخلية وإنما على المستوى الإقليمي.

وأكد المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة على أن الاصطفاف ضد أردوغان يمتد من الداخل التركي الرافض لتدخله في ليبيا ويشمل كافة الدول العربية التي عانت من ويلات الإرهاب على مدار سنين كما يشمل الدول الأوروبية فضلا عن روسيا.

وأعلن المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة عن ثقته الكاملة في قدرة القيادة السياسية المصرية على إدارة هذه المواجهة بكل اقتدار وقدرتها على التنسيق مع القوى الفاعلة إقليميا ودوليا لإجهاض مساعي أردوغان والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق ووحدة أراضيه واستقلال إرادته، مؤكدًا على ضرورة الاصطفاف الوطني والتلاحم خلف القيادة السياسية لمواجهة العدوان الأردوغاني على أرض ليبيا الشقيقة.
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