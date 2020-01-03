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أخبار العالم

سماع دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:09 ص
مطار بغداد
مطار بغداد
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، وعدد من وسائل الإعلام العراقية، في نبأ عاجل منذ قليل، بتحليق مكثف للطيران المروحي عقب سماع دوي 3 انفجارات قرب مطار بغداد الدولي.

ويشهد العراق، حاليًا، مواجهات بين القوات الأمريكية، وميليشيات موالية لإيران، خاصة بعد الغارات التي شنتها الأولى على الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت الأحد الماضي، أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة لـميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا التابعة لميليشيات الحشد الشعبي.

واستهدفت الضربات في العراق وسوريا منشآت لـ "كتائب حزب الله" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وهاجمت جماعات من حزب الله والحشد الشعبي، الثلاثاء الماضي، السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على الضربات التي شنتها القوات الأمريكية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن البنتاجون سينشر مزيدًا من القوات في المنطقة، لمواجهة الأحداث المتوترة في العراق، بعد مهاجمة عناصر ميليشيات عراقية موالية لإيران السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإنه تم إبلاغ 500 من القوات الأمريكية في الكويت بالاستعداد. وتم إبلاغ 4 آلاف جندي أمريكي من قوات الإنذار، بحزم حقائبهم لنشر محتمل في الأيام المقبلة، بعد أن حاول مئات من رجال الميليشيات المدعومين من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، أجّل زيارته التي كانت مقررة إلى أوكرانيا، اليوم الخميس، والبقاء في العاصمة واشنطن لمتابعة الأوضاع في العراق.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بتدبير الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، محملًا إياها المسؤولية الكاملة.

وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعدما قتلت إيران مقاولًا أمريكيًا وجرحت العديد في هجوم كركوك.. ردنا بقوة كما سنفعل دائما".

وأضاف "الآن تقوم إيران بتدبير هجوم على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف تتحمل المسؤولية الكاملة"، مطالبًا القوات الأمنية في العراق بحماية السفارة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة أخرى، أن إيران ستدفع ثمنا باهظا؛ حال وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في السفارة الأمريكية في بغداد.
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