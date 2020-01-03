كرم جبر: الكذب منهج جماعة الإخوان منذ نشأتها .. فيديو

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه منذ شهرين تقريبا، ذاعت الجزيرة أخبارا كاذبة عن وجود مظاهرات بميدان التحرير، موضحا أنه في ذلك التوقيت كان يجلس مع المستشار الصحفي للولايات المتحدة بالسفارة الأمريكية.



وأضاف جبر خلال حلقة اليوم من برنامج « كل يوم»، والذي تقدمه « بسمة وهبة»، أنه قال المستشار الأمريكي: « بين السفارة الأمريكية وميدان التحرير مسافة اذهب بنفسك للتأكد انه لا يوجد مظاهرات وقناتك الحرة الأمريكية تنقل عن الجزيرة ».



وأشار جبر، أن الإعلام المصري كان في غياب، مما دفع المواطنين المصريين يلتقطون مقاطع فيديو ورفعها على السوشيال ميديا لمواجهة أخبار الجزيرة ومواقع الإرهابية الكاذبة.



وطالب جبر، الإعلام بملاحقة المواطنين بالمعلومات الشرعية، مرددا: «الشائعة التي بتتساب ساعتين بتتحول في دماغ الناس لحقيقة».



وتابع قائلا: « الكذب هو منهج جماعة الإخوان منذ نشأتها و90 % من دمائها كذب، لذا يجب ملاحقة الأكاذيب التي يرددها في الوقت المناسب».