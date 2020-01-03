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بعد اقتراح تدريس مادة جديدة .. مهند عماد الدين يكشف السبب في مطالبة السيسي بذلك

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:15 ص
الطفل مهند عماد الدين
الطفل مهند عماد الدين
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البهى عمرو
قال الطفل مهند عماد الدين، الذى تم تكريمه فى احتفالية قادرون باختلاف إنه طالب من الرئيس عبد الفتاح السيسي تدريس مادة الأخلاق " احترام الآخر"، فى المدارس.

وأضاف عماد الدين خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه لم يتوقع أن يقوم الرئيس السيسي بارد على ما اقترحه، والرئيس يقوم بالموافقة عليها فى الحال.

وأشار إلى أن طالب من الرئيس السيسي ذلك بعد المشكلات الكثيرة التى يتعرض لها أطفال من ذوى القدرات، موضحًا أن اصدقائه تحدثوا معه فى ذلك.

وتابع أنه سعيد بتكريم الرئيس السيسي له، مؤكدًا أنه تم تكريمه من الرئيس السيسي، وقمت بالغناء أماه.

وأشار مهند عماد الدين إلى أنه يمارسة السباحة وحصل على ثلاث ميداليات، وأوضح أنه يمارس السباحة فقط.

وأكد أن أسرته سعيدة بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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