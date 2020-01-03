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كرم جبر: أردوغان قادم لتفجير الصراع في المنطقة .. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:26 ص
كرم جبر
كرم جبر
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عبد الخالق صلاح
أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن دور أجهزة الإعلام الرشيدة يتطلب وجوب التدخل في بعض الأمور بشكل فوري وتوضيح الحقائق للناس، والتعامل مع الأحداث أول بأول وعدم الصمت.

وأضاف جبر خلال حلقة اليوم من برنامج « كل يوم»، والذي تقدمه « بسمة وهبة» : «كموقف تركيا اليوم نوضح للناس الحقائق البسيطة وأن أردوغان قادم لتفجير الصراع في المنطقة، وتكرار التجربة الإخوانية في ليبيا بعد فشل دولة الإخوان في مصر».

وأشار إلى أهمية تزويد المواطنين بالوعي، لارتباط مستقبلهم ومصيرهم بالاستقرار، وهو ما يركز عليه الرئيس.

وتابع جبر قائلا: «المصريون لا قدر الله إذا حدث لهم أي مكروه أين سيتوجهون؟ السودان أم ليبيا أم حماس، ملناش وطن غير الأرض مصر».
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